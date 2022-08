En medio de la caliente sesión del Concejo Deliberante de este miércoles, donde oficialistas y opositores se cruzaron por las denuncias de corrupción, pasó a segundo plano un más que importante anuncio.

Los concejales Jorge Eterovich y Daniel Bolinaga anunciaron que gestionaron y consiguieron del Ministerio de Obras Públicas de la Nación nada menos que 125 millones de pesos para la obra de acceso (ingreso y egreso) entre la autopista 8 y el Sector Industrial Planificado (SIPA).

“Venimos trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, y tuvimos la suerte de que el ministro Gabriel Katopodis nos reciba, considere el proyecto que le llevamos y se comprometa a aportar los fondos”, explicaron.

Al respecto el Frente de Todos presentó un proyecto de Ordenanza para la creación de una partida presupuestaria que afecte esos recursos (provenientes del programa Argentina Hace 2022), a la ejecución de la mencionada obra.

Aquí también se generó un fuerte debate ya que el presidente del bloque Juntos, Martín Reddy, aseguró que el Concejo Deliberante no puede crear una partida presupuestaria, ya que eso es facultad exclusiva del Municipio; entrando en una discusión de ida y vuelta con Bolinaga.

Luego Eterovich zanjó la situación, modificando los términos del proyecto para que sea aprobado por unanimidad. Ocurre que los ediles opositores desconfían de la gestión municipal: “Lo que queremos asegurarnos es que esos fondos, cuando lleguen, se utilicen para la obra que los gestionamos: la conectividad entre la autopista y el Parque Industrial, que desde hace años es pedida también por vecinos de Todd y de Viña. No sea cosa que, como sucede muchas veces, la Municipalidad use ese dinero para otra cosa. El oficialismo no debería oponerse, ya que si es mentira lo que decimos y los 125 millones no llegan, ellos no tendrían ningún problema por haberlo aprobado. Pero ante una noticia que debería alegrarnos a todos los arrecifeños, increíblemente el oficialismo se enoja”.

