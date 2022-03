Con motivo de conmemorarse este martes el Día Internacional de la Mujer, el movimiento Las Negras de Arrecifes convoca a una marcha reclamando una reforma judicial feminista, hoy a las 19:00 en Plaza Mitre.

La organización local que visibiliza la lucha feminista, explica los motivos de esta concentración:

“No podemos darnos el lujo de quedarnos en la comodidad de nuestras rutinas cuando hay vecinas de nuestra ciudad que aún padecen la violencia sistemática del Estado todos los días.

Tenemos un sistema judicial obsoleto e inútil que no brinda ningún tipo de respuesta. Directamente inaccesible.

Por eso, más allá de estar en el acompañamiento de todxs aquellxs cuando nos necesitan, ya sea en una denuncia o para pedir turno en alguna dependencia pública, este 8M salimos nuevamente a las calles y a MARCHAR por todxs aquellxs que no son escuchadxs y por todxs lxs compañerxs de lucha que ya no están!”

