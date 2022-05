La Municipalidad de Arrecifes reitera sus advertencias para evitar estafas telefónicas que siguen ocurriendo en nuestra ciudad.

Mediante un comunicado, sostiene:

Estemos atentos, no te dejes engañar.

Si te llaman o envían whatsapp de un número desconocido para ofrecerte realizar trámites de Anses, bancos, pagar servicios o cualquier otro motivo, no respondas ni brindes ningún dato personal, ni claves ni números de cuentas.

No vayas al cajero para nada.

Cortá y hacé la denuncia en la Comisaría local: 2478-452521 / 452559.

