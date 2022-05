En el cierre de la fecha 11 del Torneo de Primera División de la Asociación Pergaminense de Básquet, Argentino venció a Ricardo Gutiérrez en Arrecifes por 67-61.

Con un intratable Juan Tomás Musacchio, el Albo complicó mucho al Tricolor y lo superó, como lo hizo en la primera ronda en Pergamino. Sólo en el último cuarto, más a base de garra que de juego, los dirigidos por Raúl Belcuore se mostraron dominadores acortando una diferencia de 17 puntos abajo. Faltando 2 minutos Gutiérrez se puso a tres (55-58), pero Argentino lo cerró mejor.

Con este resultado, el conjunto arrecifeño iguala la tercera posición con su vencedor de la noche de este domingo y con Círculo de Colón, tres equipos que seguramente pelearán hasta el final por meterse en el Super 4.

En Colón, en tanto, Comunicaciones superó cómodamente a Alianza por 84-70 y se mantiene como escolta del invicto Gimnasia.

El panorama de la próxima fecha es complicado para Ricardo Gutiérrez ya que deberá visitar al Lobo puntero, mientras que Círculo y Argentino tienen choques más accesibles, ante Sportivo Rojas y Juventud respectivamente.

PRÓXIMA FECHA (12)

Martes 10

Comunicaciones vs. Sports

Miércoles 11

Gimnasia vs. Ricardo Gutiérrez

Círculo de Colón vs. Sportivo Rojas

Sirio Libanés vs. Alianza

Argentino vs. Juventud

POSICIONES

