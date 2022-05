Esta noche se juegan cuatro de los cinco partidos correspondientes a la fecha 15 del Torneo de Primera División que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet.

Ricardo Gutiérrez cierra la jornada el domingo a las 20:00, recibiendo en Arrecifes a Sports.

Gimnasia y Comunicaciones ya están clasificados para el Super 4, mientras que por las dos plazas restantes luchan Argentino, Alianza y Círculo. El Tricolor aún tiene chances matemáticas, pero no lo favorecen los eventuales desempates en caso de igualdad de puntos.

FECHA 15

Viernes 27/5

21:00: Comunicaciones vs Sirio

21:00: Círculo vs Argentino

21:00: Gimnasia vs Alianza

21:15: Juventud vs Sportivo Rojas

Domingo 29/5

20:00: Ricardo Gutiérrez vs Sports

