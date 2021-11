Mañana sábado y el domingo, el lugar de concentración será en el Camping Municipal (rotonda RP 191 frente a entrada al Club Náutico, camino a Salto).



Las actividades programadas para el sábado son



– 15:00 Salida recreativa en bicicleta de 50 km. visitando el casco de la histórica estancia El Carmen de Sierra. Libre y gratuita. No es necesario inscribirse.



– 15:00 Salida recreativa en bicicleta de 20 km. visitando la ciudad de Arrecifes, paseo ribereño, Paseo de los Puentes, con breve explicaciones de los lugares. Libre y gratuita. No es necesario inscribirse.



– 15:00 Apertura del paseo de los Artesanos. Entrada libre y gratuita.



– 19:00 Apertura del patio cervecero. Entrada libre y gratuita.



– 21:30 Show de Matías y los Elegidos. Entrada libre y gratuita.



– 23:30 Finaliza la actividad.



El domingo será el recorrido de la 5ta. vuelta nacional de cicloturismo que tendrá comienzo a las



– 07:00 Donde finalizan las inscripciones y deslinde. Entrega de tickets, vale para sorteo, etc.



– 08:45 Cierre de entrega de tickets, vales de comida, sorteo. etc.



– 09:00 Largada del Cicloturismo 60 km. y 25 km.



– 12:00/13:00 aproximadamente, regreso de los participantes de los dos recorridos. A los participantes se les brindará los clásicos sándwich de chancho con pelo y helado de Heladería Balbarani, incluido en la inscripción. Además de asistencia, shows, música, sorteos.



– 15:00 Comienza el baile.



– 16:30 Sorteo de la bicicleta Donación Centanino Competición.



– 17:00 Continúa la música.



Para los acompañantes en el lugar hay cantina, patio cervecero, artesanos, etc. Entrada libre y gratuita.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios