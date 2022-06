Esta noche se inician los cuartos de final del Torneo Apertura de primera división que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet. Cada cruce será al mejor de tres juegos y Ricardo Gutiérrez arranca visitando a Argentino de Pergamino, equipo que venció al Tricolor como local y visitante en la fase regular.

JUEGO 1

Jueves 23/6

Gimnasia vs Sportivo Rojas (21:15 hs)

Argentino vs Ricardo Gutierrez (21:15 hs)

Alianza vs Circulo (21:15 hs)

Viernes 24/6

Comunicaciones vs Sports (21 hs)



JUEGO 2

Domingo 26/6

Sportivo Rojas vs Gimnasia (20:30 hs)

Ricardo Gutierrez vs Argentino (20 hs)

Círculo vs Alianza (20 hs)

Lunes 27/6

Sports vs Comunicaciones (21 hs)



JUEGO 3

Lunes 27/6

Gimnasia vs Sportivo Rojas (21:15 hs)

Argentino vs Ricardo Gutierrez (21 hs)

Alianza vs Círculo (21:15 hs)

Martes 28/6

Comunicaciones vs Sports (21:15 hs)

