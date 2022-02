(VIDEO). Milton Cardozo, de 18 años de edad, se presentó en el casting que el programa La Voz Argentina realizó el último jueves en Rosario.

Desde las 10 de la mañana la producción del ciclo de Telefe escuchó a más de 1.500 postulantes, entre los que estuvo el joven de Arrecifes. “Canté un tema de Sin Bandera durante 30 ó 40 segundos. Ése era el tiempo que te daban y te permitían elegir la parte de la canción que mejor te quedara. Por las dudas nos hicieron preparar otro tema, que en mi caso fue de Ricardo Arjona, pero no lo hice”, contó Milton en RADIO UNO (107.1), donde entonó a capella ambas canciones.

“En la cola de espera te hacen llenar una planilla con tus datos que luego entregás en la audición. Te escuchan esos segundos y no te dicen nada más. Lo único que nos informaron es que en un mes y medio, más o menos, van a estar llamando a los seleccionados. Si no quedaste, no te avisan”, añadió el joven talento arrecifeño, que jamás estudió canto.

“Arranqué cantando a los 5 años más o menos. Nunca estudié nada; es un don que Dios me dio. Sólo estoy estudiando guitarra y aún no me presenté en público porque todavía no me siento seguro para hacerlo”, reconoció.

Milton participó en canto solista en dos Torneos Bonaerenses; en ambos quedó segundo. “Todavía tengo edad para hacerlo una vez más y me voy a presentar porque quiero ganarlo”, cerró.

Escuchá a Milton en RADIO UNO…

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios