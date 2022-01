La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Arrecifes emitió en la mañana de este viernes un nuevo reporte epidemiológico reportando oficialmente 803 casos activos registrados de Covid.

Esto significa la detección de nada menos 222 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con un aumento de 140 casos activos y con 82 pacientes que recibieron el alta.

La cantidad de arrecifeños contagiados a este viernes ronda los 1.500, incluyéndose los que aún no pudieron hisoparse y los que deciden no hacerlo y se aíslan solos por tener síntomas. Día a día se conocen muchísimos casos también de personas que regresan de días de vacaciones y con Covid. Muchos ya no se testean.

Dentro de este panorama, la buena noticia es que los internados en el Hospital Municipal a causa del coronavirus no aumentan. Al contrario, descienden. Hoy son cuatro, dos menos que ayer y tres menos del pico del miércoles, que fue de siete. Ninguno de ellos requiere de Terapia Intensiva. Estos datos dan la pauta de la efectividad de las vacunas aplicadas.

