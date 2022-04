La joven Mailen Busto publicó el último viernes en sus redes sociales:

“Impotencia tengo de que uno trabaja todo el día para que te entren tres tipos y te busquen plata donde no hay. Nos robaron los celulares que no terminamos de pagar, la computadora que se compró mi pareja hace dos semanas para estudiar, maquillajes con los cuales trabajo en ocasiones de fiestas, cumpleaños y demás. Me robaron la plata de la asignación de mi hija, mi única campera abrigada… Y todo para escuchar que dijeran que se equivocaron de casa pero sin embargo nos llevaron las cosas y nos ataron, encerrándonos en la pieza donde mi hija estaba durmiendo, que gracias a Dios trataron de que no se despertara para no causar más problemas.

Pero a lo que voy es que ya ni la puerta abierta puedo tener para entrar la moto porque ellos entraron como en su casa.

Gente, cuídense porque a cualquiera le puede pasar este horrible momento.

Voy a recalcar que uno de ellos nos dijo ‘yo no quiero hacer estas cosas, pero bueno, nos mandan'”.

Este grave hecho ocurrió en barrio Palermo y no es el único este fin de semana y en la misma zona.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios