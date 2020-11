ASAMBLEA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

LA SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARRECIFES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria

Estimado Socio:

De acuerdo a lo establecido por el art.29 de los Estatutos Sociales, convocamos a Ud. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2020, a las 17,00 horas en nuestra Sede Social de calle Saavedra n° 250, de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1-Informe a la Honorable Asamblea de las razones que nos obligan a realizar la misma fuera del término establecido en los Estatutos

2-Designación de dos (2) socios para firmar, junto al Presidente y al Secretario, el Acta de la Asamblea

3-Lectura y consideración de la memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Social cerrado el 30-11-2019

4-Designación de tres (3) asambleístas para formar la Junta Escrutadora

5-Renovación parcial de la Comisión Directiva, conforme a los períodos y cargos que se enumeran a continuación:

Por dos (2) años: un (1) Presidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, y el Vocal Titular 1° por fallecimiento, Vocal Titular 3° por renuncia y Vocales Titulares 4°, 5°, 6° y 7° por finalización de mandatos.

Por un (1) año: tres (3) Vocales Suplentes, tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes, todos por finalización de mandatos.

Raúl C. Tesone, presidente Ricardo Zerda, secretario

De los estatutos:

Art 31: en las Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el Orden del Día

Art 32: las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de los Socios con derecho a voto, una (1) hora después de la fijada, si antes no se hubiera conseguido ese número de Socios presentes, siempre que no fuera inferior al total de los titulares de la Comisión Directiva

Art 18: las listas de candidatos deberán ser presentadas a la Comisión Directiva con tres (3) días de anticipación al acto, la que se expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación, a los efectos de su aceptación o rechazo si los candidatos propuestos se hallan dentro de las prescripciones estatutarias vigentes.

Nota: la Memoria el Balance General se encuentran en nuestra Sede Social, a los efectos de poder ser consultados por los Señores Socios.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios