En la noche de este domingo se completó la sexta fecha del Torneo “Copa Centenario Círculo Italiano de Colón” de primera división de la Asociación Pergaminense de Básquet.

En Rojas, el local Sportivo derrotó al último de la tabla, Juventud, que sumó su sexta derrota al hilo y aún no pudo conseguir puntos. Fue por 77-54.

Precisamente Juventud es el próximo rival de Ricardo Gutiérrez, en Pergamino.

La séptima fecha se jugará este martes y miércoles, con el siguiente programa de partidos:

Martes 12

21:00: Círculo de Colón vs. Alianza de Colón

21:00: Comunicaciones vs. Sportivo Rojas

Miércoles 13

21:00: Juventud vs. Ricardo Gutiérrez

21:15: Sirio Libanés vs. Argentino

21:15: Gimnasia y Esgrima vs. Sport

POSICIONES

