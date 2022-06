Comunicaciones se consagró campeón del Super 4 del extraño Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquet al vencer este domingo por 79-58 a Gimnasia, en la segunda jornada del cuadrangular final en cancha de Juventud.

El formato del campeonato de la APB es tan particular como difícil de explicar, ya que los cuatro primeros clasificados de la fase regular jugaron un cuadrangular pero que no fue cuadrangular. Y consagraron a un campeón que no es camepeón.

El viernes, en el inicio del Super 4, Gimnasia le ganó a Alianza de Colón y Comunicaciones a Argentino, pero los dos perdedores ya quedaron eliminados y el título se definía entre los dos ganadores, diferente a lo que se hizo el año pasado.

Hubo bandas tocando y mucho show, pero poca claridad deportiva. Se anunció y premió a Comu como el campeón, obteniendo el derecho a jugar el Pre Federal.

No obstante esto, Comu es campeón pero no, porque el Apertura continuará y Riardo Gutiérrez arrancará desde la quinta colocación obtenida en la fase regular. ¿Cómo? No se sabe aún. Es la APB, que anunciaron que iba a “cambiar”, y se creía que era para mayor claridad…

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios