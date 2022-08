Ricardo Gutiérrez recibe hoy al campeón Comunicaciones por la quinta fecha del Torneo Clausura 2022 que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet.

El encuentro se iniciará a las 20:00 en el gimnasio “Chopo Montardit”, con el Tricolor buscando su primera victoria del campeonato, ya que viene de tres derrotas consecutivas y de quedar libre en la fecha 4.

Comu aún no muestra la contundencia del último certamen, ya que perdió dos de los cuatro juegos que disputó.

En el inicio de la fecha 5, Gimnasia venció 78-63 a Círculo en Colón, recuperándose de la caída ante Sports y cortando la racha de tres victorias de Los Buitres.

FECHA 5

Domingo 28

20:00: Ricardo Gutiérrez vs. Comunicaciones

Lunes 29

21:00: Sports vs. Argentino

21:15 Sportivo Rojas vs. Alianza

Libres: Sirio Libanés y Juventud

POSICIONES

