Este miércoles se inicia la octava fecha del Torneo de Primera División que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet, en la que Ricardo Gutiérrez tendrá un muy difícil compromiso.

El domingo a las 20:30 el Tricolor recibe en el Chopo Montardit al último campeón y segundo en este campeonato, Comunicaciones.

El equipo de Arrecifes llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, lo que le permitió ascender al tercer puesto, detrás de Gimnasia y de Comu.

PARTIDOS FECHA 8

Miércoles 20

21:00: Juventud vs. Gimnasia

Viernes 22

21:00: Sportivo Rojas vs. Sirio Libanés

21:15: Argentino vs. Alianza de Colón

21:15: Sports vs. Circulo Italiano de Colón

Domingo 24

20:30: Ricardo Gutiérrez vs. Comunicaciones

