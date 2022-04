Ricardo Gutiérrez recibe este domingo a Alianza de Colón por la quinta fecha del Torneo de Básquet de la Asociación Pergaminense. Será a las 20:30, en el Chopo Montardit, coincidiendo con la presentación de Villa Sanguinetti por el Torneo Federación Norte de Fútbol, a las 20:00 en el Estadio Municipal.

Será el segundo juego como local en este campeonato del Tricolor, que viene de ganarle a Círculo Italiano en calidad de visitante.

La fecha se inició el viernes con las victorias de Argentino sobre el líder Comunicaciones, 78 a 72; y de Sirio Libanés ante Juventud, por 89 a 65.

FECHA 5

Comunicaciones 72 – Argentino 78

Juventud 65 – Sirio Libanés 89

Domingo 3/4

Ricardo Gutierrez vs Alianza (20:30 hs)

Lunes 4/4

Gimnasia vs Círculo (21 hs)

Sports vs Sportivo Rojas (21 hs)

POSICIONES PARCIALES

