La Asociación Pergaminense de Básquet dio a conocer el cronograma de disputa de la fecha 14 del Torneo de Primera División. Se jugarán cuatro partidos este viernes y uno el domingo, el que tiene como protagonista a Ricardo Gutiérrez visitando a Alianza en Colón.

El equipo de Arrecifes está obligado a ganar si quiere mantener las chances reales de clasificarse al Super 4. De sumar en Colón su cuarta derrota consecutiva, según los otros resultados quedaría a dos o tres puntos de los que se están clasificando, cuando habrá cuatro por descontar.

Se espera que dos de los equipos que pelean por meterse en la próxima fase, Círculo y Argentino, puedan caer en sus choques de esta fecha ante los dos primeros, Gimnasia y Comunicaciones.

FECHA 14

Viernes 20/5

21:00: Círculo vs Gimnasia

21:15: Sirio Libanés vs Juventud

21:15: Sportivo Rojas vs Sports

21:30: Argentino vs Comunicaciones

Domingo 22/5

20:30: Alianza vs Ricardo Gutiérrez

POSICIONES

