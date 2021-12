La Peña de Boca Juniors le ganó 2 a 1 a Obras Sanitarias en la primera de dos finales del Torneo Municipalidad de Arrecifes de primera división.

El encuentro se disputó en la tarde/noche de este domingo en un Estadio Municipal colmado de público, con un marco a la altura de una definición.

El equipo de Aldo Carbajales fue superior en la primera media hora de juego, en la que al Azulgrana le costó hacerse de la pelota y era superado en el medio campo. No obstante, el dominio xeneize no se traducía en llegadas claras al arco; tampoco lo hacía Obras, que amagaba con alguna contra aislada.

Sobre el final del primer tiempo, los de Alfredo Gabilondo equilibraron las acciones, muy friccionadas especialmente por acciones fuertes de algunos futbolistas de Boca.

El complemento fue equilibrado pero ninguno de los dos generaba riesgo sobre los arcos, hasta que Bernardo Bernasconi rompió el cero con un golazo de otro partido, clavando un disparo de media distancia en un ángulo del Pato Luján.

Fueron cinco minutos letales para Obras, que además de pasar a perder sufrió la expulsión de Nacho Morales por una falta que le valió la segunda amonestación.

Allí Boca cometió el error de comenzar a hacer tiempo, ya que esta final es de 180 minutos y no aprovechaba los que jugaba con un hombre de más para tratar de estirar la diferencia. No obstante esa ventaja llegó. A la salida de un tiro libre, Marzano elaboró una gran jugada entrando al área y se la puso en la cabeza a Carusillo, obligando a una buena intervención de Luján que no pudo contener el rebote; y allí estaba el goleador Alan Pérez para poner el 2-0.

Sacando del medio, el equipo de Barrio Las Flores logró el descuento muy valioso para lo que viene. Julián Noir metió un remate en el travesaño y el rebote lo capitalizó Nacho Zabala para decretar el 2-1 final.

En los 8 minutos de tiempo extendido que dio el árbitro Daniel Muñoz, Boca también se quedó con diez hombres al ser expulsado Cani González.

Bernardo Bernasconi y Nicolás Subrini fueron los puntos más altos del vencedor. Por el lado del Azulgrana, Tute Fernández desequilibró cada vez que pudo encarar y no fue golpeado (recibió patadas, codazos, cabezazos, trompadas y todo tipo de agresiones, sin sanción) y se destacó también Noir, por el otro lateral.

Boca ganó el primer juego pero nada está dicho aún. Los dos finalistas han demostrado ser muy parejos. Obras está obligado a ganar el próximo domingo, al menos por un gol de diferencia para llegar a los penales.

