El 27 de marzo serán las elecciones para renovar autoridades en los distintos distritos bonaerenses del Partido Justicialista y este jueves 17 cierra el plazo para presentar listas.

En un encuentro celebrado en La Plata, encabezado por el presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner, se fijaron los lineamientos generales. Habrá listas de unidad en donde sea posible y luz verde para internas en las ciudades en las que no haya consenso.

No obstante, en Arrecifes no se da ninguna de estas dos alternativas, ya que no hay lista unidad y tampoco habrá internas.

Este miércoles en La Plata se presentó una sola lista de autoridades partidarias del PJ, presidida nuevamente por Daniel Bolinaga (por sexto período consecutivo), y ninguno de los demás sectores internos del Frente de Todos la integra ni participará de estos comicios internos.

La novedad es que el vicepresidente del peronismo local será Alfredo Mariezcurrena. El resto de los dirigentes son todos del bolinaguismo, como Julio Suárez, “Tata” Gaitán, Guillermo Boo, Javier Neira, el histórico Roberto Hugo Bustos, Daniel Elizalde, Elena Meretta, Olga Colavita, Graciela Robles, Sara Abaca, Norma Donamaría, entre otros.

