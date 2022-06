El Verdinegro sacó a Obras del torneo con una goleada. Sportsman hizo lo propio con Boca.

Almirante Brown sorprendió a propios y extraños goleando a Obras Sanitarias en uno de los dos cruces de primera ronda de playoffs del Torneo Apertura de primera división que organiza la Liga de Fútbol de Arrecifes.

El Azulgrana llegaba como claro favorito en los números, con 16 puntos obtenidos en la fase regular contra siete del Verdinegro, y habiendo anotado 20 goles contra los escasos cinco de su clásico rival en ocho encuentros.

Nada hacía suponer el 4-0 de este domingo por la tarde en el Estadio Pablo Zabaleta, aunque sí el buen juego que venían mostrando los pibes de Brown y la inteligencia de su entrenador, Tingui Burgos, dejaban el pronóstico de un partido difícil para los de Alfredo Gabilondo.

Primero de Ragone, sorprendiendo a Luján con un remate bajo contra el primer palo cuando todos esperaban el centro

No obstante, Brown no fue un rival duro para Obras; fue un rival muy superior. El resultado no fue casualidad ni exagerado, el Grande de calle España lo mereció superando en todo momento al equipo de Barrio Las Flores.

Tres goles del saltense Francisco Ragone (dos en el primer tiempo y uno, de penal, en el complemento) y la anotación final de Maxi Marinero fueron la muestra de un equipo seguro, dinámico, tratando de jugar siempre la pelota al pie y aprovechar los espacios que dejaba el notablemente desordenado Obras.

El Pipi Ragone fue la figura excluyente de la cancha, por sus tres goles y su experiencia para moverse por todo el frente de ataque, “enloqueciendo” a la defensa rival, y aguantar la pelota de espaldas. En los ultimos minutos, con el resultado ya puesto, hasta bajó a colaborar en el medio campo.

Ragone ganando de arriba. El delantero saltense fue letal para la defensa de Obras.

En el complemento hubo un expulsado por lado y Brown terminó con nueve por la lesión de un futbolista que no pudo ser reemplazado. El árbitro Joaquín Agrasso decidió jugar 103 minutos por las reiteradas interrupciones, pero aunque jugaran hasta el lunes Obras no iba a poder contra un equipo que lo sometió con juego y con muchísima actitud.

En semifinales, Almirante Brown enfrentará a Villa Sanguinetti y Sportsman a Palermo. El Lobo carmeño le ganó a la Peña de Boca Juniors por 3 a 1. De esos dos partidos saldrán los finalistas de los playoffs del Torneo Municipalidad de Arrecifes “Copa Ezequiel Mendoza”.

LOS FESTEJOS DEL FINAL

