Bouvier: “El PRO integra el bloque del Concejo pero no el Ejecutivo”

El concejal Fernando Bouvier habló hoy en RADIO UNO (107.1) sobre su encuentro de este martes con los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y otros importantes dirigente del PRO en la Expo Agro 2022 que se realiza en San Nicolás.

En ese sentido, destacó que “la intención de María Eugenia es lograr la unidad de los distintos sectores del PRO”, en referencia a la línea “más dura” que encabezan Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Respecto de la postura política de su partido en Arrecifes, luego de las internas contra la UCR y la conformación de un interbloque propio, Bouvier aclaró que “seguimos integrando el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante, aunque con algunas opiniones diferentes de los concejales radicales. Votamos según nuestro criterio, en lo que consideramos que es lo mejor para Arrecifes y siempre dispuestos a trabajar con ese fin”.

No obstante, el referente del PRO local se distanció del Departamento Ejecutivo: “Con el Intendente y su gestión no tenemos nada que ver. No integramos el Ejecutivo ni participamos ni somos consultados absolutamente para nada, si bien mantenemos un buen diálogo, que creemos es lo que corresponde”.

