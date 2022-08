BOUVIER: “EN EL CONTROL DEL MANEJO DEL DINERO DE LOS VECINOS NO DEBE HABER GRIETAS”

El concejal de Juntos-PRO citó al fiscal Luciani y dijo que en Arrecifes “hay que investigar para aclarar estas situaciones”.

En la sesión de este miércoles del Concejo Deliberante de Arrecifes se trataron dos asuntos entrados referidos a las denuncias realizadas por el vecino Cristian Losada, quien aseguró “dejar la gestión municipal” por “la gran corrupción en el manejo de los fondos” (ver nota).

Quizás se esperaba que, ante una situación tan delicada, el concejal del interbloque Juntos-PRO, Fernando Bouvier, no se pronunciara. Pero el edil que hasta el año pasado integraba el bloque oficialista pidió la palabra y tomó términos del fiscal Diego Luciani en la Causa Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada.

Bouvier citó a Luciani, ente otros párrafos, con los siguientes conceptos: “Algunos dirigentes optaron por ignorar la gravedad de estos actos. La sociedad mira a los legisladores, a los fiscales y a los jueces como la última esperanza frente a estos atropellos. Lo que está en juego es el patrimonio del erario, que sirve para mejorar las condiciones de vida de la población en general.

Hay dirigentes que emplean su cargo en pos de alcanzar la finalidad de lucro y contra esto hay que luchar, por respeto a la sociedad y para no perder la fe en las instituciones democráticas”.

Luego consideró que “No acuso, pero tampoco desestimo y quiero ser responsable en mi función. No podemos destacar la tarea del fiscal Luciani cuando investiga a dirigentes de un color político que no es el nuestro y actuar contrariamente cuando las denuncias recaen sobre nuestro partido. O al contrario, de acuerdo a la ideología que cada uno de nosotros tenga.

En tema de transparencia y correcto manejo de los fondos públicos, del dinero de los contribuyentes, no debe haber grietas. Por eso impulso y apoyo toda acción que lleve a aclarar estas situaciones”.

