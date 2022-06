Tras la separación del oficialismo arrecifeño, el referente del PRO aseguró: “Seguimos escuchando a los vecinos y trabajando con honestidad y transparencia”.

El concejal Fernando Bouvier es referente del PRO en Arrecifes e integraba la alianza Juntos por el Cambio que gobierna Arrecifes desde 2015, con Javier Olaeta como intendente.

No obstante, desde fines de 2020, junto con Gustavo Picoy comenzaron a mostrar algunas diferencias con la gestión municipal, que incluso llevaron a evaluar la posibilidad de separarse del bloque.

Pese a ello continuaron, aunque sin ser parte del grupo de decisiones de Juntos, hasta que en las elecciones legislativas de 2021 tomaron la decisión de presentar lista propia.

En ese momento se rompió la relación que mantenían con el Ejecutivo radical (en los hechos ya no la tenían) y este año el PRO de Arrecifes resolvió separarse de la UCR. Ya sin Picoy como concejal, Bouvier conformó el bloque Juntos-PRO, independiente del que responde al Intendente.

Los motivos los manifestaron claramente en un comunicado anunciando esta división. Hoy el abogado y profesor de la Escuela Agropecuaria analiza las consecuencias de una decisión que para el Ejecutivo lo posicionó en un lugar de ‘adversario político’.

“Sé que el oficialismo municipal está muy molesto conmigo, no soy tonto. Pero lo que realmente me preocupa a mí es que no estén molestos los vecinos que nos vienen acompañando y a los que no podemos fallarles. La decisión de alejarnos de la conducción municipal no fue premeditada; fueron ellos los que, con distintas acciones, nos fueron apartando. No podíamos seguir avalando en silencio y sin participación, políticas con las que no estamos de acuerdo y no son las que les dijimos a los arrecifeños que íbamos a seguir”, arranca resumiendo Bouvier.

“Hacía bastante tiempo que ya no teníamos ni opinión en las decisiones de gobierno municipal ni en el bloque. No obstante, siempre fuimos respetuosos y acompañamos, hasta en las últimas elecciones, cuando fuimos a las PASO y en campaña los funcionarios de Olaeta decían en los medios que no los representábamos, que la única lista del oficialismo era la que encabezaba Paqui Bóveda. Pese a que perdimos, creemos que hicimos una muy buena interna por ser nuevos contra todo el aparato municipal, e igual acompañamos en la elección general, como corresponde. Pero sabíamos que ya estábamos afuera de esa alianza”, continúa relatando el referente del PRO en Arrecifes.

“Nuestra decisión no tiene fines electorales sino que se basa en convicciones. Pensando en votos o en puestos, hubiera sido más conveniente aceptar lo que nos ofrecían para no ir a internas; pero iría en contra de lo que pregonamos. Por eso decidimos mantenernos en nuestro camino de escuchar a los vecinos, de trabajar pensando en ellos con honestidad y transparencia. Nuestro grupo del PRO Arrecifes acuerda unánimemente con ello. No fuimos nosotros los que tomamos otro camino”, aseguró Bouvier. Y analizó la realidad política actual:

“No es ninguna novedad que la Argentina está muy mal. Y acá no se trata de echar culpas sino de mirar para adelante. En 2015 la mayoría de los argentinos le dijo basta al kircherismo y lamentablemente Mauricio Macri no pudo cumplir en cuatro años con las expectativas que había generado; por eso volvió a ganar el peronismo. Creemos que el voto de la gente no se discute y cuando no te va bien, es necesario hacer una autocrítica. No se puede decir que la gente vota bien cuando ganás y vota mal cuando perdés. Tristemente ahora las cosas no están funcionando y eso nos afecta a todos, y encima queda más de un año de gobierno de Alberto y de Cristina. Ojalá, por el bien de todos, puedan revertir esta situación, aunque no se observa un horizonte alentador. En este contexto, desde el lugar que ocupamos en Juntos tenemos que trabajar para no fallar si nos toca volver a gobernar”.

Respecto de la situación de Arrecifes, consideró: “Tampoco estamos bien. Se está haciendo lo que siempre se criticó del peronismo: una política de asistencialismo, de subsidios, sin construir bases sólidas ni proyectar una ciudad hacia el futuro. Creemos que la primera gestión del intendente Olaeta fue buena, pero no observamos lo mismo desde 2019 hasta ahora. No puede ser que las escuelas tengan que ir a pedirle un subsidio a la Municipalidad para comprar un calefactor o para que el techo no se les llueva. No puede ser que nada funcione si no le vas a pedir ayuda al Intendente. La ciudad no es propiedad de una persona o de una gestión de gobierno; es de todos los vecinos que la sostienen con sus impuestos. Los recursos económicos están; falta que se piense generosamente en la comunidad, en generar oportunidades de trabajo, de estudio para los jóvenes que terminan la secundaria; en fortalecer las instituciones intermedias, las que trabajan voluntariamente para una ciudad mejor. Si seguimos pensando en ‘ayudar a cambio de un voto’, poco futuro tendremos”.

