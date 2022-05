El concejal del interbloque Juntos-PRO Fernando Bouvier solicitó licencia a su banca desde el 10 de mayo hasta el 22 de este mismo mes, debido a un viaje que está realizando.

Por esa razón fue convocada para reemplazarlo Silvina De Paris, quien lo sucedió en la lista que ganó las últimas elecciones legislativas. No obstante, no asumirá en esta oportunidad.

De Paris explicó la razón esta mañana en RADIO UNO (107.1): “Me convocaron recién ayer y era para asumir ya. A mí me comprende una incompatibilidad porque soy proveedora de la Municipalidad (de publicidad) y tenía que darme de baja del Registro de Proveedores para poder ser concejal. Pero como es sólo por el término de 10 días decidí no hacerlo, ya que no llego a participar de la sesión de hoy ni tampoco de la próxima, cuando Bouvier ya va a estar de regreso. Era un trámite muy engorroso para tan pocos días. Recuerdo que por la misma incompatibilidad, en una oportunidad no pudo asumir Armandito Defferrari”.

Silvina descartó toda cuestión política en su decisión de no asumir: “Al contrario, me hubiera encantado porque cuanto más embarrado está el terreno más me gusta jugar. Apoyo y defiendo absolutamente a esta gestión de Javier Olaeta y si se da otra posibilidad de poder estar en el Concejo, sin dudas voy a hacerlo con todo gusto”.

El secretario del Concejo Deliberante, en tanto, explicó también en la 107.1 que “al recibir de la Oficina de Compras de la Municipalidad el informe de incompatibilidad de Silvina De Paris, convocamos a quien le sigue en la lista que se presentó en las últimas elecciones, Guillermo Sbuttoni. Si él acepta asumir el reemplazo de Bouvier y no tiene incompatibilidades, el presidente del Concejo deberá convocar a una sesión extraordinaria para que asuma. No importa que le toque o no participar de sesiones; corresponde que la banca que queda vacante estos días sea ocupada”.

