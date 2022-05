Braña: “La palabra coima no existe en mi diccionario”

En la sesión del Concejo Deliberante celebrada este miércoles, el renunciante secretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Arrecifes, Javier Braña, hoy nuevamente ocupando su banca de concejal, realizó un descargo sobre la conocida denuncia en la que se lo involucra.

Respecto de esa licitación para la compra de estabilizantes iónicos que está siendo investigada por la justicia, Braña realizó varias consideraciones en su defensa:

“No vine a la función pública por beneficios personales, todo el mundo lo sabe. Y los que me conocen saben las rabietas que me agarro cuando las cosas no salen y las alegrías cuando uno logra algún tipo de beneficio para los ciudadanos”.

“Milito y hago política en este honorable partido que es la UCR (agradezco enormemente que me lo hayan inculcado) únicamente por mi querido Arrecifes y por mis queridos vecinos, guiado por una honestidad familiar que han demostrado tanto mi madre como mi abuelo”.

“Hay una familia que sufre y amigos que se indignan y me preguntan cómo responder a semejante aberración. Les digo que estén tranquilos, que la Justicia mostrará la verdad. Esto excedió todo límite”.

“Jamás pedí una coima, jamás. Esa palabra no existe en mi diccionario. De lo que me acusan lo imagina la oposición, porque son cosas que no sucedieron”.

“Fui víctima de una persecución política que ha superado todo, de acusaciones mentirosas e infundadas; un circo mediático montado por algunos concejales de la oposición con falsos agravios. Y de pseudo empresarios que quizás estén despechados o impotentes porque perdieron una licitación”.

