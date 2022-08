Varios duros cruces se produjeron en la sesión del Concejo Deliberante de Arrecifes celebrada esta noche. El último se dio cuando se trató el despacho de comisión rechazando la licitación de compra de estabilizante iónico para suelos que derivó en una denuncia judicial de la firma Hygh Chemical, eliminada por la Municipalidad del proceso licitatorio.

Explicando el cúmulo de irregularidades de la licitación “tendientes a favorecer a la empresa que pasó mayor precio”, según resaltó, Daniel Bolinaga se dirigió al ahora también concejal Javier Braña, quien en ese momento era secretario de Producción y Empleo:

“Usted, Braña, celebró cuando el fiscal dijo que su actitud no merecía una pena. Pero en realidad el fiscal dijo que usted pidió coima y se arrepintió, que desistió de su actitud, y como el cohecho no tiene pena cuando es en grado de tentativa envió la causa al archivo. No nos hagamos los desentendidos que ya somos grandes: cuando la coima no se concreta, no hay pena. Lo sabemos todos y lo saben ustedes también”, dijo dirigiéndose al bloque Juntos-UCR.

Mientras el concejal del Frente de Todos y exintendente hacía su duro discurso, Braña le salió al cruce con conceptos que no se pudieron escuchar claramente por no tener micrófono al estar en uso de la palabra Bolinaga, quien redobló la apuesta: “Es más, Braña. Usted no se arrepintió realmente; se echó atrás cuando se dio cuenta que lo estaban grabando con una lapicera. Se escucha su cambio de postura en la grabación, al decirle a la gente de la empresa: “Tenés una lucecita roja en el bolisllo… Olvídense del chino, dejemos las cosas como antes”.

En medio del entredicho y en un momento muy tenso, el concejal oficialista se levantó de su banca y se retiró de la sesión, regresando al recinto luego de la votación.

