A diferencia del presidente del Concejo Deliberante, Paqui Bóveda, muy en la vereda de enfrente en este caso, el concejal Jorge Eterovich considera que “abundan elementos para investigar” el supuesto pedido de coimas que denunció la firma Hygt Chemical en la Justicia y que detalló paso a paso ante los ediles de Arrecifes.

También en RADIO UNO (107.1) el abogado fue tajante: “Realmente no puedo creer que el oficialismo quiera desconocer esto, mejor dicho que lo quiera tapar; que digan que la empresa no presentó ningún indicio. Los empresarios mostraron todo. Sobran elementos para considerar que estamos ante un hecho grave de corrupción”.

“Pero no lo decimos sólo los concejales de la oposición; lo dice un fiscal especializado, titular de una fiscalía temática, dedicada específicamente a casos de corrupción en la administración pública, que dictó el auto de imputación ante Javier Braña y quizás siga con otros”, agregó el edil del Frente de Todos-Frente Renovador.

“Apelando a la lógica y al sentido común, me cuesta mucho explicar lo obvio: Bóveda, sin ningún tipo de conocimiento legal ni en Derecho, asegura livianamente que no hay elementos, descartando la actuado por un funcionario judicial, un profesional especializado. Es como si yo saliera a decir que Dominé no sabe hacer pizzas…”, graficó.

“No quiero abundar en detalles técnicos tediosos, pero analizando el contexto y siguiendo el hilo de los hechos, queda en clara evidencia la maniobra. Si no, si es como ellos dicen que no hay nada y que la licitación fue transparente, que me expliquen por qué Braña renunció a su cargo. No tendría motivos para hacerlo”, continuó el Dr. Eterovich.

“La empresa Hygt Chemical tiene como principales actividades la minería y el petróleo, las dos actividades más poderosas y rentables del mundo; participa de licitaciones en todas las provincias de nuestro país y en municipios de la provincia de Buenos Aires. Jamás hicieron una denuncia ni pisaron una Fiscalía hasta tratar con funcionarios de la Municipalidad de Arrecifes. ¿Qué creen? ¿Que estas personas un día se levantaron y como no tenían nada que hacer dijeron ‘vamos a denunciar a Arrecifes’? Económicamente, la venta de estabilizantes iónicos en nuestra ciudad para ellos es un negocio menor, pero lo que los movió a hacer todo esto es la indignación por la impunidad con la que los trataron. Aseguran que jamás les pasó algo así”, analizó el concejal massista.

“Hay audios, hay capturas de chats, demostraron que el Intendente y otros funcionarios sabían del hecho antes de que Sebastián Reigosa hiciera la denuncia. Los eliminaron de la licitación con argumentos inventados, que no existían en los pliegos de licitación. Cuando vinieron a presentarse los mandaron a hablar con Producción, cuando correspondía hacerlo con Obras Públicas; esto no existe en ningún municipio y a ellos los sorprendió. Les pidieron que eleven el precio con el que ganaron legalmente la licitación, con la excusa de que ‘si no, tenemos que devolver a la Provincia la plata que sobra’; una mentira total e inédita. ¿Cómo es que si ganás por haber pasado el precio más bajo te piden que lo subas? Si se hubieran hecho las cosas bien, con el sobrante se podrían haber estabilizado casi el doble de caminos… Y así podría seguir con muchísimos elementos más”, continuó.

“Por supuesto que vamos a pedir la conformación de una Comisión Investigadora, porque debemos ser serios, es lo que corresponde y estamos obligados a hacerlo para cuidar los intereses de los vecinos. ¿Qué mejor que investigar y que la situación quede clara? Es una comisión investigadora, no acusadora. Si es como dice Juntos por el Cambio, no deberían tener problemas en que se investigue, al contrario. Y si se oponen, tendrán que explicarle a la población por qué”.

Eterovich cerró considerando que “es importante aclarar que el oficialismo nos amenaza con ponernos en contra a los vecinos que se benefician con las obras de las licitaciones. Pero nosotros estamos defendiendo a esos mismos vecinos, ya que haciendo las cosas bien se van a beneficiar con más cantidad de obras, porque el dinero que envió la Provincia alcanza para más. Nosotros defendemos al vecino común; ellos defienden a los amigos que hacen negocios”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios