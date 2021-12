El presidente de la Asociación Pergaminense de Básquet, Gustavo Ciuffo, habló hoy el RADIO UNO (107.1) sobre la polémica generada a raíz de la premiación de Gimnasia y Esgrima como subcampeón de la temporada 2021 siendo que quedó tercero en el Final Four, detrás de Comunicaciones y Ricardo Gutiérrez y delante de Argentino.

El nuevo titular de la APB (asumió hace cuatro meses), aclaró: “Nosotros nos regimos por el reglamento de la FIBA y los casos de empate en puntos se definen por el Sistema Olímpico, que indica que se contabilizan los goles en los partidos entre ellos. Además, el reglamento del Final Four se consensuó con los delegados de los cuatro clubes. Mediante este sistema, se tomaron en cuenta los resultados de los juegos entre Comu, Gimnasia y Gutiérrez, los tres que empataron en puntos porque ganaron dos partidos cada uno; no los resultados contra Argentino. Así fue que Gimnasia terminó con mejor diferencia que Ricardo Gutiérrez, por eso resultó subcampeón”.

“Entiendo que los hinchas de Arrecifes estén enojados y lo manifiesten en las redes sociales. Ellos no tienen por qué conocer el reglamento y, a la luz de la campaña del Tricolor y que le ganó a Gimnasia las tres veces que lo enfrentó, suena injusto. Pero cumplimos con el reglamento estipulado: ni se perjudico a nadie ni se favoreció a nadie. Los dirigentes y el cuerpo técnico de Ricardo Gutiérrez estaban al tanto y estuvieron de acuerdo. Entiendo que debieron comunicárselo principalmente a sus socios, que son los que sostienen al club, y también a sus hinchas y al periodismo. No nos gusta que queden dudas y que se manche a la Asociación injustamente”, añadió Ciuffo.

“Esta comisión directiva está trabajando muchísimo desde hace cuatro meses para sacar el básquet adelante. Recordemos que al 28 de agosto estaba todo parado y logramos organizar un campeonato lógicamente más corto pero intenso, recuperando la actividad de este deporte que tanto amamos. Puede gustar o no el formato, pero le pusimos todo, le dimos muchísima difusión y entendemos que salió bien, siempre dentro de los reglamentos”, expresó en la emisora arrecifeña.

Y fue contundente en su afirmación que “hace cuatro meses que asumí y soy enfático en esto, porque quiero ser totalmente transparente. La APB está integrada por seis clubes de Pergamino y cinco de otras ciudades. Se llama Pergaminense porque fue creada en esta ciudad, pero para nosotros todos los clubes son igualmente importantes: los de Rojas, Colón, Arrecifes, Salto y Pergamino. No se perjudicó a Gutiérrez ni a nadie ni tampoco se beneficia a los equipos de Pergamino. De hecho, para la jornada del viernes del Final Four, Ricardo Gutiérrez había pedido jugar en segundo turno por un inconveniente horario de su entrenador y los otros tres clubes y la Asociación lo aceptamos, cuando tranquilamente se les podría haber dicho que se respete el sorteo, como estaba estipulado”.

-Lo que es verdad es que Comunicaciones-Gimnasia jugaron con el resultado puesto de Gutiérrez, contando con la ventaja de saber cuantos puntos debía hacer el Lobo para ser subcampeón y no poner en riesgo el título de Comu…

-Pero eso ya se sabía desde el viernes porque por el Sistema Olímpico -reitero- no importaba para la definición el resultado de Gutiérrez contra Argentino, porque Argentino perdió sus tres partidos y quedó fuera de todo cálculo, de todo desempate. Repito: puede ser que el formato no guste o que haya cosas para corregir, pero nunca que se sospeche de ninguna manipulación.

-¿Acepta que fue raro que Gimnasia le gane a Comu en el último partido y logrando los goles que necesitaba para ser subcampeón?

-Creo que ninguno de nosotros pensaba que Comu podía perder, por cómo venía jugando y la superioridad que demostró. Pero contra Gimnasia jugó su peor partido de la temporada; eso ya excede a la APB. Tampoco podemos desconocer que Comunicaciones fue el mejor de la temporada y un justo campeón, y hacía 20 años que no lograba un título.

Para finalizar, Ciuffo se ocupó de destacar a Ricardo Gutiérrez: “La campaña que ha realizado el Tricolor es magnífica, fundamentalmente porque jugó con todos chicos del club; como lo vienen haciendo los equipos de Rojas y Colón. Ser terceros en una Liga sumamente competitiva como ésta, y terminando con los mismos puntos que el campeón, no es poco. Por eso quiero felicitar a la institución y llevarle tranquilidad a toda la gente de Arrecifes: acá se valora mucho a ese club, como a todos. Tenemos integrantes de todos los clubes en el Comité Ejecutivo, a excepción de Pampa de Salto porque ellos decidieron no estar, por la distancia. A Gutiérrez lo representa Patricio Molle, un amigo a quien conozco desde que nos enfrentábamos en preinfantiles y hoy nos volvemos a encontrar en el rol dirigencial. Por ello, no quiero que un resultado deportivo empañe una buena relación que debemos seguir teniendo para que el básquet de la región siga creciendo, que creo es lo más importante”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios