Este lunes 1 de noviembre se disputa íntegramente la última fecha (10ª) de la Fase Regular del Torneo 100 Años del Club Gimnasia que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet, con dos duelos salientes por la punta en ambas zonas.

Cada ganador de grupo pasa directamente al Final Four, entre los cuatro que lucharán por el título; mientras que del 2º al 5º de las zonas se cruzarán en playoffs.

En su cancha, mañana a las 21:00 Gimnasia y Esgrima recibe a Ricardo Gutiérrez. Ambos están igualados en la punta de la Zona A con 16 unidades (7 victorias y 2 derrotas). El que gane se quedará con el grupo.

Por la Zona B el segundo, Comunicaciones (16 puntos) recibe al líder, Alianza de Colón (17), que sólo perdió ante Ricardo Gutiérrez en sus nueve compromisos de este torneo. Si ganan los colonenses estarán en el Final Four. Si vence el Cartero, quedarán igualados en puntos y habrá que contar la diferencia de goles en los dos choques entre ambos.

LOS PLAYOFFS

Los equipos ubicados del puesto 2 al 5 comenzarán a cruzarse (Cuartos de Final, ida y vuelta) de la siguiente manera:

Llave 1: Segundo de la Zona A vs Quinto de la Zona B. Tercero de la Zona B vs Cuarto de la Zona A.

Llave 2: Segundo de la Zona B vs Quinto de la Zona A. Tercero de la Zona A vs Cuarto de la Zona B.

Los ganadores de cada llave se enfrentan en semifinales al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el equipo mejor clasificado en la Etapa Regular.

Posteriormente los ganadores de estos dos cruces ingresarán al Final Four, donde esperan los líderes de cada zona que se definen este lunes.

10ª FECHA – FASE REGULAR

GIMNASIA VS R. GUTIERREZ (21:00 hs)

ARGENTINO VS SIRIO (21:00 hs)

COMUNICACIONES VS ALIANZA (21:00 hs)

JUVENTUD VS SPORTS (21:00 hs)

CIRCULO VS SPORTIVO ROJAS (21:15 hs)



POSICIONES

ZONA A ZONA B RICARDO GUTIÉRREZ 16 (7-2) ALIANZA COLÓN 17 (8-1) GIMNASIA 16 (7-2) COMUNICACIONES 16 (7-2) ARGENTINO 14 (4-5) SPORTS 13 (4-5) SPORTIVO ROJAS 13 (4-5) CÍRCULO DE COLÓN 11 (2-7) SIRIO LIBANÉS 10 (1-8) JUVENTUD 10 (1-8)

