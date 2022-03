El Torneo Federación Norte de Fútbol de primera división cerró ayer la fase de grupos. Los dos representantes arrecifeños, Obras Sanitarias y Villa Sanguinetti, se clasificaron entre los 16 que disputarán los octavos de final.

Los mejores ubicados en la tabla definirán de local, por lo que aquellos que terminaron en la segunda posición pondrán en marcha la serie en sus canchas. Los octavos serán por eliminación directa en partidos de ida y vuelta.

Este domingo, en el Estadio Municipal, Villa Sanguinetti recibirá a Club Social y Deportivo Capilla, representante de la Liga de Exaltación de la Cruz.

Obras Sanitarias, entretanto, visitará el martes a las 21:00 a San Carlos de Capitán Sarmiento.

OCTAVOS DE FINAL

Don Orione (Zárate) vs. Fundición (Baradero)

Central Buenos Aires (Zárate) vs. Musou (Zárate)

Estrada (Zárate) vs. Sarmiento (Zárate)

Defensores Unidos (San Pedro) vs. Atlético Baradero

San Carlos (Capitán Sarmiento) vs. Obras Sanitarias (Arrecifes)

Villa Sanguinetti (Arrecifes) vs. Capilla (Exaltación de la Cruz)

Mitre (San Pedro) vs. Racing (Colón)

Barracas (Colón) vs. Banfield (San Pedro)

