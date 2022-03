En el Hospital Municipal de Arrecifes desde hace varios años trabajan enfermeras y enfermeros que lo hacen en calidad de monotributistas; o sea, facturándole al Municipio por sus servicios, no como si fueran empleados.

Esta situación ha llevado a reiterados reclamos de ese grupo de trabajadores de la salud hacia el Departamento Ejecutivo. “No es una relación laboral regular, pero no nos dan otra opción. En esta situación no cobramos aguinaldo, presentismo ni horas extras; no tenemos vacaciones y no recibimos los aumentos dispuestos en paritarias”, aseguraron a este diario.

Así fue que el lunes por la mañana un numeroso grupo de enfermeros y enfermeras se hizo presente en el Palacio Municipal solicitando ser recibidos por el intendente Javier Olaeta. “Fuimos 15, y no éramos más porque a algunos no los dejaron salir del Hospital para reunirnos con el Intendente”, agregaron los trabajadores.

“El Intendente no nos atendió. Su secretaria nos dijo que volvamos este miércoles a las 10 de la mañana. Lo vamos a hacer respetuosamente, pidiendo por el tema de los contratos (se vencieron el 28 de febrero) y el pase a planta temporaria de la Municipalidad, como cualquier trabajador. Si no recibimos una respuesta positiva, seguramente dejaremos de trabajar”, advirtieron los enfermeros.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios