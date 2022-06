Comunicado de EDEN S.A.

A raíz de las bajas temperaturas se han reportado incendios en hogares del Área de Concesión de EDEN, ya que se empiezan a utilizar artefactos que generan mayor consumo y que pueden generar una sobrecarga en tomacorrientes o artefactos eléctricos.

En este sentido, EDEN difunde frecuentemente a sus usuarios consejos de seguridad en el hogar en su página web (www.edensa.com.ar) y por sus diferentes redes sociales.

Este año, la Distribuidora lanzó una campaña específica con el objetivo de brindar diferentes recomendaciones, por ejemplo, cómo evitar y actuar ante incendios en el hogar a causa de sobrecarga de consumo.

Diego García, Jefe de Sucursal EDEN, recuerda que: “Con las bajas temperaturas a raíz de la ola polar, es fundamental prevenir accidentes que pueden terminar en incendios, siguiendo estos consejos y siempre revisar las instalaciones internas con un electricista matriculado”.

Les presentamos algunos consejos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información:

• No sobrecargar tomacorrientes con muchos triples y alargues o derivaciones improvisadas.

• Utilizar Tomacorriente múltiple, comúnmente denominado zapatilla, sólo para artefactos de bajo consumo, como por ejemplo cargador de celulares, y no para estufas o caloventores.

• En caso de incendio:

o desconectar el circuito eléctrico desde el tablero,

o no usar agua

o usar matafuegos tipo ABC o C.

o Si el fuego persiste, llamar a los Bomberos.

• Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas con un electricista matriculado.

