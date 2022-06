La Agrupación Corazones Azules Arrecifes contó que “fuimos invitadas por Patricio Gabilondo a una interesante charla con el senador Bali Bucca, quien viene trabajando hace tiempo en distintos programas sobre Autismo. Agradecemos el tiempo brindando, es importante para nosotros saber que hay gente que piensa en nuestros hijos y tenga herramientas que nos ayudan a resolver algunas de las problemáticas pendientes en la sociedad. Gracias. Agrupación Corazones Azules Arrecifes”.

No obstante eso, la agrupación emitió un comunicado contando sobre su trabajo y aclarando:

“Corazones Azules Arrecifes quiere contarles que somos un grupo de mamás con niños que poseen trastorno del espectro Autista y/o diferentes neurodiversidades.

Ya hace un año venimos trabajando en las distintas problemáticas que se nos presentan como papás .

Por tal motivo, nos acercamos a cada lugar que nos convocan, nos invitan, o simplemente nos ofrecen un lugar de escucha, con el fin de exponer nuestros proyectos y aportar cualquier tipo de mejora y/o sugerencia en temas relacionados con salud, educación, deportes, esparcimientos tanto en espacios públicos como en privados, trabajo, entre otros.

Estamos convencidas que la única manera de cambiar las cosas, es con NUESTRO COMPROMISO y con el de quienes lo tienen que tener. Por tal motivo, verán que a cada lugar que somos invitadas concurrimos, con la esperanza de poder cambiar la realidad de nuestra ciudad.

No tenemos banderas políticas , la única bandera que hoy levantamos es azul , con la esperanza que muchos se sumen y tenga el compromiso de ver la importancia para la vida de nuestros niños y ayudarnos.

Los invitamos a todos aquellos que tengan ganas de sumarse. No tenemos sede pero los sábados nos juntamos en las casas de alguna mamá. Solo se comunican con la agrupación y pueden sumarse.

El compromiso de poder cambiar las cosas no tendría que ser solo nuestro, sinó de toda la sociedad, eso buscamos.

Corazones Azules hoy está en el camino de hacer una ciudad mejor para la vida de nuestros hijos. Esperamos que pronto seamos más y se sumen no solo aquellos que tengan que atravesar en su entorno cercano el espectro autista sino todo aquel que crea que TODOS podemos vivir en un mundo mejor”.

