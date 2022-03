No es conocida por su nombre o su trayectoria profesional, pero en el momento en el que Nikki García abre la boca y habla su voz le resulta familiar a muchísima gente. Esta actriz de doblaje es la encargada de dar las instrucciones del GPS de Google Maps y eso la ha convertido en una voz muy cercana y reconocible.

Esta joven madrileña es cantante, actriz de doblaje y locutora. Ha trabajado en muchas series de Disney, películas, anuncios de televisión y radio, pero además es la voz oficial en español de Simyo, en inglés la de NH Hoteles, en ambos idiomas la voz del entretenimiento a bordo de Iberia y de RENFE Cercanías en Madrid. Aunque nada de todo ello puede competir con el conocimiento que le ha facilitado el dar vida al GPS más importante del mundo.

Es ella, bueno, su voz, la que nos indica cuándo debemos girar hacia la izquierda, qué salida de la rotonda debemos tomar, si debemos mantenernos en el carril derecho y que nos anuncia que ya hemos llegado a nuestro destino.

En los últimos días, Nikki García se ha hecho muy popular en redes sociales gracias a un vídeo que compartió en su perfil de Twitter y que ya ha superado las 800.000 reproducciones y más de 22.000 Me gusta.

En este divertido vídeo que se ha hecho viral se ve a la actriz viajando en el asiento de atrás de un coche, desde donde va facilitando a dos amigos las instrucciones para llegar a un destino, como si fuera un GPS, como de hecho lo es.

“Mis amigos Juan y Ana de Castro me están llevando al hotel y les he dicho que no pongan el GPS, que ya se lo digo yo”, escribe en su cuenta de Twitter junto al vídeo en el que se le ve guiando a sus amigos a su destino.

CARRERA MUSICAL

Nikki García también cuenta con una trayectoria profesional como cantante ya que ha publicado dos álbumes (‘We’ve got something’ y ‘Timescape’) y ha doblado bandas sonoras de películas como ‘El regreso de Mary Poppins’ y la película live-action de Aladdin. Incluso ha participado como dobladora en conocidas series de animación como ‘Padre de familia’.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

