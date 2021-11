(VIDEO) En la mañana de este miércoles, en los estudios de RADIO UNO (107.1), se realizó el debate de candidatos a concejales de Arrecifes organizado por esta emisora en conjunto con Radio Gen (91.9), transmitido en vivo por ambas FM y televisado por las páginas de Facebook de Diario Noticias de Arrecifes y Diario Imagen/Radio GEN, además del canal de YouTube ArrecifesTV.

A la convocatoria acudieron tres de las cuatro listas invitadas: Oscar Zaffaroni (Avanza Libertad), Gonzalo Peralta (Todos) y Sebastián Reigosa (Vamos con Vos). Los candidatos de Juntos rechazaron la convocatoria, ya que no asistió ninguno cuando podía hacerlo cualquier integrante de la lista.

Al modificarse las condiciones acordadas por la organización y los espacios políticos en reunión previa del último lunes (Juntos tampoco concurrió a la misma), en cuanto al debate de los cuatro partidos, se les brindó a los candidatos presentes la posibilidad de decidir sobre mantener o no la mecánica dispuesta para el debate.

Tanto Peralta como Reigosa y Zaffaroni coincidieron en no desarrollar la parte en que los candidatos se preguntaban y respondían entre ellos, puesto que “el partido oficialista, que es el que debe dar mayores respuestas y que preside el Concejo Deliberante, una vez más se esconde, se niega a escuchar y rehúsa el debate, práctica fundamental del cargo para el que nos estamos proponiendo ante la sociedad”.

Los tres cadidatos, a su turno, expusieron su postura de cara a las elecciones de este domingo, coincidiendo en la indignación por “la falta de respeto y de compromiso de los candidatos oficialistas de Arrecifes”.

“Por actitudes como la de Juntos hoy es que gran parte de la ciudadanía rechaza la clase política. Hoy el radicalismo dejó claramente expuesto cómo viene actuando y cómo lo va a seguir haciendo si mantiene la mayoría en el Concejo Deliberante: de espaldas a la gente e ignorando todo tipo de opiniones que no sean las de ellos. Yo celebro y felicito a Oscar y a Gonzalo por estar acá dando la cara ante la ciudadanía, como lo hacemos nosotros y como lo hemos demostrado en las oportunidades en que nos tocó ocupar una banca. Particularmente lo he hecho de esta manera en los tres periodos en que fui concejal, junto con Carlitos Martínez, con Walter Bochatay, con Laureano Villa e incluso con Slvina De Paris, quien ahora integra la lista de Juntos y hubiera sido interesante que estuviera acá para debatir varios temas. Una vez más se le falta el respeto a la institucionalidad y al sistema democrático”, consideró Reigosa.

Zaffaroni, por su parte, entendió también como “una falta de respeto la actitud de los candidatos oficialistas. Quizás no hayan venido porque tienen temor de debatir, porque no tienen respuestas o porque ningunean a la oposición, creyendo que ya tienen las elecciones ganadas. Pero les digo que tengan cuidado porque la gente no es tonta, no la subestimen; los vecinos ven y saben todo lo que está pasando. Tiene que queda en claro qué es lo que se vota el domingo: se eligen concejales que aporten ideas nuevas, que trabajen por sacar adelante la ciudad colaborando con el Intendente y debatiendo para llegar a las mejores conclusiones. Nada de esto tienen los candidatos de Juntos, y lo comprueban hoy escondiéndose no de nosotros sino de los vecinos. Se proponen para renovar bancas en el Honorable Concejo Deliberante y no tienen el honor de venir a exponer por qué y para qué quieren hacerlo”.

Completando la lista de oradores, Peralta consideró: “A nosotros no nos sorprende para nada esta actitud del oficialismo local porque es lo que han venido haciendo durante los últimos seis años: no escuchan a nadie ni responden, ni en el Concejo Deliberante ni a la cantidad de pedidos de informes que se les ha hecho desde la oposición al Intendente. Decididamente no tienen en cuenta a la gente, a sus necesidades ni a sus problemas. Sólo gobiernan para ellos y para un reducido sector de la sociedad. Coincidimos en que si después de estas elecciones siguen teniendo mayoría en el Concejo, tendremos más de esto: una gestión de espaldas a los vecinos. Y quiero agregar que, por la excusa esgrimida por el presidente del Concejo y nuevamente candidato Bóveda, que tenía un turno para una atención médica en otra ciudad, le pido que se atienda en nuestro Hospital público, como lo hacemos todos los arrecifeños”.

