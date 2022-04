La primera camada de árbitros mujeres arrecifeñas debutó dirigiendo el último sábado en el fútbol infantil.

Yanina Ojeda, Valeria Rodríguez, Carmín Frattino y Mariana Mielgo arbitraron los encuentros de categorías menores entre Villa Sanguinetti y CUSA de Salto; mientras que Karen Barrale lo hizo en Rojas, en fútbol femenino de Primera.

Las chicas están finalizando el curso en la Escuela de Árbitros que dirige Mauro Ramos y ya tuvieron su primera experiencia en las canchas.

En RADIO UNO (107.1), Yanina Ojeda destacó que “en categorías formativas se trata de educar a los chicos en la conducta del deporte, más allá de arbitrar. Yo trabajo en educación y para mí es una experiencia muy valiosa poder desarrollarme también en el fútbol”.

Ojeda contó que “nosotras solíamos ir siempre a la cancha y muchas veces no entendíamos los fallos de los árbitros, por eso nos propusimos qué mejor que estudiar y conocer las reglas. Ahora, viéndolo del otro lado, desde dentro de una cancha, nos damos cuenta que no es tan fácil y a los gritos de afuera nos lo tenemos que bancar nosotros, jaja”.

Y agregó que “yo no pienso dirigir en primera división en un futuro; el resto de las chicas quizás sí. A mí me gusta el fútbol infantil por lo que señalé de la educación. Soy de hablar bastante con los chicos en la cancha, haciéndoles entender el valor de mantener la conducta deportiva. Los chicos entienden y responden bien; los más difíciles somos los padres, los de afuera. Una mamá me trató de ‘mamarracho’ el sábado; pero qué le vamos a hacer, tenemos que mentalizarnos y no hacer caso a lo que ocurre fuera de la cancha”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios