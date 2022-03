La joven arrecifeña Melu Domicci publicó en su perfil de Facebook una comprometida y desagradable situación que le tocó atravesar en la tarde de este jueves. No son pocas las mujeres que relatan hechos de similares características.

LA PUBLICACIÓN:

VOY A CONTAR LO QUE ME PASÓ ESTA TARDE:

A las 14:30 voy en moto por Av. Roque saenz peña y doblo en Ocariz. Justo en esa esquina al doblar veo que había un chabon que estaba con su moto estacionada en el cordón ( claramente mire porque venía doblando) pero nada llamó mi atención. Hice tres cuadras y media hasta el lugar donde hago baile, subo a la vereda con mi moto y cuando bajo, ME ENCUENTRO CON QUE ESE MISMO TIPO ESTABA PARADO ATRÁS MIO. Había dejado su moto estacionada en el cordón y venía hacia mí. Cuando me doy cuenta, él quiere disimular y mira para todos lados, yo subo rápido el escalón para entrar (muy asustada) y quedo en cambio con esa situación. Al segundo se me da por mirar nuevamente y el tipo este estaba ya dentro del pasillo donde estaba yo. Automáticamente avise a mi profe y compañeras que me estaban siguiendo. Al salir el tipo ya no estaba, desapareció como fantasma.

CUENTO ESTO PORQUE DÍA A DÍA SALIMOS DE NUESTRAS CASAS, A TRABAJAR, A HACER LO QUE NOS GUSTA Y NO SABEMOS SI VOLVEMOS. EN ARRECIFES ANDA UN HIJO DE P SUELTO.

NO PARO DE PENSAR EN QUÉ HUBIESE PASADO SI LLEGABA A ACERCARSE UN POCO MAS A MI SIN QUE ME DIERA CUENTA, O SI ESTABA SOLA EN ALGÚN LUGAR.

SE MANEJÓ CON TOTAL IMPUNIDAD EN PLENO DÍA. TUVO EL CORAJE DE METERSE AL LUGAR DONDE YO ESTABA Y AHORA COMO SE SIGUE CON LA VIDA NORMAL, SI NO SABES EN QUE ESQUINA TE LO PODES VOLVER A CRUZAR?

