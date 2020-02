Alcides Carbajales: “No dan ganas de hacer más nada”

El responsable de fútbol de la Peña Boca Juniors de Arrecifes habló sobre la experiencia del equipo en el Torneo Regional Federal Amateur, con derrotas en las primeras dos fechas.

Al respecto, el dirigente confió en que aún tienen chances de clasificar: “Estamos enfrentando a equipos de otro nivel y con mucho trabajo. Nosotros aún nos estamos armando, con el poco tiempo que tuvimos. Y pese a las dos derrotas, tampoco nos pasaron por arriba”.

Alcides consideró que el partido del próximo domingo contra 12 de Octubre de San Nicolás, en Arrecifes, será clave: “Regatas ganó sus dos compromisos, pero Defensores de Salto y 12 de Octubre ganaron uno y perdieron el otro. El domingo tenemos que ganar sí o sí y ahí nos acomodaremos. En teoría, Regatas debería ganarle a Defensores en San Nicolás. Si estos resultados se dan, quedaríamos con los mismos puntos que Defensores y 12 de Octubre, con Regatas cortado en la punta”.

“Sabíamos que iba a ser difícil este torneo por las desventajas presupuestarias y de trabajo que tiene el fútbol arrecifeño respecto de las ciudades con las que competimos. Pero lo que más me duele es la fata de respuesta del público. Vendimos sólo 81 entradas de gente de Arrecifes este domingo en el Estadio. De San Nicolás vinieron más”.

Carbajales continuó: “En este aspecto hay que resignarse: Arrecifes es una ciudad de automovilismo, no hay forma de que el público vaya masivamente a la cancha. Ya probamos todo. Pueden decirme que La Peña de Boca es un club nuevo, que no tiene hinchada, pero lo mismo le pasó a Obras Sanitarias el año pasado. También anteriormente a Palermo y a los que decidieron jugar un torneo regional. Hasta incluso en su época del Nacional B a Brown le costaba llenar la cancha. La verdad es que no dan ganas de hacer más nada; se pierde plata constantemente con el fútbol en Arrecifes”.

No obstante, concluyó asegurando que “vamos a seguir con todas las fuerzas y todas las esperanzas en este torneo, como lo venimos haciendo. Ojalá en el partido clave del próximo domingo contra 12 de Octubre la gente acompañe más. No importa si son hinchas de Boca o no; tienen la posibilidad de ver a equipos de otro nivel. Sólo tiene que gustarte el fútbol para ir”.

