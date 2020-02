“Algunos jugadores se fueron solos cuando escucharon Palito Galván”

Pedro Julio Galván vuelve hoy a dirigir oficialmente a Almirante Brown luego de su paso anterior, donde obtuvo el título en 2014.

Esta noche, desde las 22:30, el Verdinegro debuta en el Torneo Preparación enfrentando a Deportivo Palermo. Y en Radio Uno (107.1), Palito contó cómo llega el equipo:

“Llegamos bien pero con poco trabajo y aún sin tener la totalidad del plantel definido. Se acaban de incorporar un par de jugadores que todavía no entrenaron y se alejaron varios”, resumió el reconocido ex futbolista profesional.

Acerca de las bajas que sufrió Brown, Galván manifestó: “Suigo y Cani González se fueron a la Peña de Boca, Wüitrich, Valentín Domíguez ya no están… Noir ni apareció. Hay algunos que se fueron apenas escucharon el nombre de Palito Galván, pero sin ni siquiera juntarse a hablar conmigo a ver qué pienso de ellos y del trabajo a realizar. Quizás tengo una forma de exigirle a los jugadores que a algunos no les gusta”.

No obstante, Palito consideró que “no me preocupa; en Brown va a jugar el que realmente tenga ganas de hacerlo. Bernardo Bernasconi, por ejemplo, volvió a entrenar y Pancho Adín está para volver. Son dos referentes importantes. Tenemos una base y a ellos se sumarán chicos del Sub 23 que iremos fogueando. Esto recién empieza. Hay que ver cómo quedan los demás planteles también. Creo que va a ser una temporada muy pareja, pero nosotros vamos por el título, como siempre tiene que hacer Brown”.

