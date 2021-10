Con el choque entre Juventud y Alianza de Colón en Pergamino, se inicia hoy a las 21:30 la séptima fecha del torneo 100 Años del Club Gimnasia de básquet de primera división, la segunda de las revanchas.

Ricardo Gutiérrez se presenta este viernes a las 20:00 como visitante de Sirio Libanés, equipo al que venció en un duro juego en la primera ronda en Arrecifes.

Sigue quedando pendiente, sin fecha de disputa hasta el momento, el duelo entre el Tricolor y Gimnasia, puntero e invicto de la Zona A, postergado de la quinta fecha.

FECHA 7

Jueves 7

21:30: Juventud vs Alianza

Viernes 8

20:00: Sirio Libanés vs Ricardo Gutiérrez

21:00: Sports vs Círculo Italiano

21:30: Argentino vs Sportivo Rojas

Miércoles 13

21:00: Gimnasia vs Comunicaciones

POSICIONES

ZONA A ZONA B GIMNASIA 10 (5-0) ALIANZA COLÓN 11 (5-1) ARGENTINO 10 (4-2) COMUNICACIONES 9 (3-3) RICARDO GUTIÉRREZ 9 (4-1) SPORTS 8 (2-4) SPORTIVO ROJAS 8 (2-4) JUVENTUD 7 (1-5) SIRIO LIBANÉS 7 (1-5) CÍRCULO DE COLÓN 7 (1-5)

