Boca ganó y se quedó con la Zona 1

La Peña de Boca Juniors venció 2 a 1 a Leones de Trocha en la apertura de la tercera y última fecha de la etapa clasificatoria del Preparación de fútbol.

El encuentro se disputó en la noche de este jueves en el Estadio Municipal, donde el goleador del torneo, Matías González, anotó los dos tantos que le dieron la victoria al Xeneize.

Con este triunfo, los dirigidos por Aldo Carbajales se quedaron con el primer puesto en la Zona 1 y se clasificaron a semifinales.

El otro lugar del grupo entre los cuatro que irán por el título se define esta noche. Si Almirante Brown le gana a Palermo será el segundo clasificado. De lo contrario pasará Leones de Trocha.

TORNEO PREPARACIÓN 2021 – FECHA 3

Boca Juniors 2 – Leones de Trocha 1

Almirante Brown vs. Palermo (Viernes, 21:00)

Huracán vs. River Plate (Sábado, 21:00)

Obras Sanitarias vs. Villa Sanguinetti (Domingo, 20:30)

POSICIONES

ZONA 1

Boca Juniors 7

Leones de Trocha 4

Almirante Brown 2

Palermo 0

ZONA 2

Obras Sanitarias 6

River Plate 3

Villa Sanguinetti 3

Huracán 0

