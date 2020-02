BOCA RECIBE A 12 DE OCTUBRE EN PARTIDO CLAVE

La Peña Boca Juniors de Arrecifes recibe a 12 de Octubre el próximo domingo a las 19:30 en el Estadio Municipal. El partido corresponde a la tercera fecha de la Zona 4 del Torneo Regional Federal Amateur.

El Xeneize local viene de perder en sus dos presentaciones hasta el momento, por lo que necesita imperiosamente una victoria. De conseguirla, y de caer Defensores de Salto contra el puntero Regatas en San Nicolás, Boca quedará empatado con 12 de Octubre y con Defensores en el segundo lugar.

Esta mañana en Radio Uno (107.1), Gonzalo Macchiaroli, técnico de la Peña, analizó que las dos derrotas de su equipo se deben, fundamentalmente, al mayor poderío físico que mostraron sus rivales: “Hay una diferencia importante de trabajo. Ellos son semi profesionales y nosotros entrenamos cuando podemos, además del poco tiempo que llevamos nosotros desde que armamos el plantel. Yo estoy conforme con los jugadores que tengo, la dirigencia ha trabajado mucho para tener un equipo competitivo, pero claramente en el aspecto físico nos superan. De hecho, Alan Pérez, una de nuestras figuras, no puede entrenar porque trabaja hasta las 12 de la noche, por ejemplo”.

Respecto del partido del domingo, Macchiaroli consideró que “debemos ganar. Por supuesto que no es fácil. Los tres equipos contra los que peleamos tienen un mejor nivel que el nuestro y debemos ser inteligentes para aprovechar las armas que tenemos. En lo individual, en la calidad de jugadores, no hay tanta diferencia. Vamos a salir a buscar la victoria, pero no puedo anticipar un resultado porque depende de muchos factores”.

El entrenador boquense confirmó el cambio de arquero para enfrentar a los nicoleños: “Va a atajar Franco Orsi, quien consiguió el título con Tingui Burgos. Prescindimos de Nicolás Ronsoni porque realmente no tuvo un buen rendimiento en estos dos partidos; es un buen arquero pero está falto de competencia”.

