BOCA SE DESPIDIÓ CON OTRA DERROTA

Por la última fecha de la zona 4 de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional, 12 de Octubre goleó 5 a 1 a la Peña Boca Juniors de Arrecifes en San Nicolás. Clasificaron a la próxima fase Defensores de Salto y Regatas, por la victoria de los primeros 3 a 0.

El marcador final del partido que enfrentó a 12 de octubre y la Peña de Boca, de 5 a 1, podría haber sido más amplio si el local hubiera aprovechado las numerosas ocasiones que fabricó en los primeros 45 minutos, pero que no pudieron concretar -solo en dos ocasiones- ante un plantel visitante tibio, sin ideas, vacío de individualidades y que defensivamente daba ventajas en cada una de las acciones adversas.

Desde el inicio, se observó el adelantamiento local, que se concretó en jugadas de real peligro en el área visitante. A los 3′, después de un corner, Alfeirán elevó su cabezazo; enseguida un remate de Lemo fue enviado al corner por Orsi y a los 11′, después de un tiro libre, Slavin remató desviado.

La apertura

Y a los 15 llegó el primero cuando Lemo corrió por el lateral izquierdo y cuando le salió el arquero, la “puso” lejos, en el segundo palo. La defensa boquense hacia agua por todas partes. Y comenzó un aluvión ofensivo de Doce: a los 17 Orsi arrojándose envió al corner un remate de Pereyra; un minuto después muy descuidado, Sola cabeceó por arriba; a los 19 Tiseira se lo perdió cuando en excelente posición remató al lado de un poste; a los 20 el mismo jugador envió un ajustado centro y González probó alto; a los 25 Tiseira hizo lucir a Orsi y a los 26 llegó Garayalde con un cabezazo por sobre el travesaño Cuando se jugaban 31 y con Ostoich como un espectador más, Tiseira tuvo el segundo a su disposición y cuando Orsi había quedado fuera de acción, llegó providencialmente Domine y rechazó. A los 35 Orsi salvó con los puños un peligroso centro de González y a los 36 el arquero boquense puso las manos y envió al corner un remate de Tiseira.

Recién a los 40 llegó Peña Boquense, cuando desde lejos, Fernández remató alto. Y cuando iban 44, la jugada personal fue esta vez de Pereyra, que la finalizó “picándosela” a Orsi para aumentar.

Segunda parte

La alta temperatura con la que se disputó el encuentro hizo que el ritmo del mismo no fuera el del período inicial. Pero un poco más espaciados, llegaban los jugadores locales a posiciones para definir, como a los 3 cuando Latof -recién entrado- se fue por su lateral y remató arriba. Esa fue su primera aparición ante una defensa que debió “aguantarlo” durante todo el complemento y a la que la hizo sufrir cada vez que tomaba el esférico. A los 7, el mismo Latof aprovechó una duda de Orsi, pero volvió a hacerlo alto. Y a los 11, sorpresivamente Muñoz habilitó a González descuidado, quién con remate bajo venció a Ostoich. Pudo haber aumentado Lemo, pero cuando la pelota entraba llegó González y salvó en la línea.

El tercero llegó a los 28 cuando hubo un rebote en un jugador visitante, lo que habilitó a Tiseira, que se fue, gambeteó a Orsi y concretó el tercero. A los 35 hubo una mano de Domine dentro del área en plena ofensiva local; penal que se encargó con convertir Latof con remate al ángulo derecho de Orsi Se jugaban 39 cuando en velocidad, Latof recibió de Tiseira en una habilitación excelente, se “hamacó” frente a Orsi y dos defensores y con un toque corto, convirtió un verdadero golazo. Y cuando iban 41 el que se lució fue Ostocih que en gran forma se arrojó hacia adelante y sacó al corner un fortísimo tiro libre de Saldaña.



SÍNTESIS

Estadio: “Manuel `Pirruco´ Podestá”

Árbitro: Javier Britez (Ascensión – Liga de General Arenales)

12 de Octubre: Lautaro Ostoich; Alejandro Slavin, Enzo Garayalde y Matías Alfeirán; Nahuel Ortegoza, Miguel Meza y Damián Pereyra; Rodrigo Sola; Gabriel Tiseria, Fernando González y Danilo Lemo. DT. Marcelo Acuña y Pablo Grillo.

Boca Juniors de Arrecifes: Franco Orsi; Néstor Gallozo, Juan Duarte, Rubén Rodriguez y Isais Domine; José Gómez, Tomás Centanino y Luciano Muñoz; Matías González y Daniel Ledesma; Manuel Fernández. DT. Gonzalo Machiaroli.

Goles: PT. 15m. Lemo (DO) y 44m. Pereyra (DO). ST. 11m. Matías González (PB); 28m. Tiseira (DO) y 35m. -de penal- y 39m. Latof (DO)

Cambios: ST. -al inicio- Nicolás Latof por Fernando González (DO); 5m. Alexis Azad por Alfeirán (DO) y Amilcar Morales por Gómez (PB); 26m. Nahuel Valenzuela por Pereyra (DO); 30m. Agustín Saldaña por Ledesma (PB) y 34m. Nicolás Lioy por Fernández (PB)

DEFENSORES QUEDÓ PRIMERO

Defensores goleó a Regatas San Nicolás ayer en Salto y quedó primero en el grupo. Con dos goles de Medina y otro de Miserda, el Loro se impuso por 3 a 0, liquidando el pleito en el prime tiempo. Regatas se clasificó en segundo lugar y quedaron eliminados 12 de Octubre y Boca.

TORNEO REGIONAL 2020 – ZONA 4

EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DEFENSORES (SALTO) 11 6 3 3 1 9 5 REGATAS (SN) 10 6 3 1 2 11 9 12 DE OCTUBRE (SN) 9 6 2 3 1 11 7 PEÑA DE BOCA 2 6 0 2 4 7 17

Fuente: Oscar Rubén Tello – Diario El Norte de San Nicolás

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios