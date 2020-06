CANAPINO, GANADOR DEL CAMPEONATO HISTÓRICO DE PILOTOS DE ARRECIFES

AGUSTÍN SUPERÓ AJUSTADAMENTE A LUIS DI PALMA EN EL JUEGO/COMPETENCIA CON LOS VOTOS DE USUARIOS DE TWITTER

La aclaración es obvia pero quizás necesaria. No se puede comparar a pilotos de épocas tan diferentes como las de Froilán González y Valentín Aguirre, por ejemplo. Ni siquiera la de los dos enormes pilotos que llegaron a la final luego de haber superado varios duelos personales en este entretenimiento.

Agustín Canapino tenía apenas 10 años cuando falleció Luis Rubén Di Palma y ni soñaba con correr en autos. Pero cada uno en sus respectivas épocas fueron indiscutidos número 1, como lo es hoy el actual campeón de Turismo Carretera.

Sin dudas que el avance de las comunicaciones y las redes sociales también jugó a favor de Canapino, ya que El Loco corrió hace 20 años su última carrera y muchos de los usuarios de Twitter no tuvieron la oportunidad de verlo. Esto mismo aseguró Agustín esta mañana por Radio Uno (107.1), incluso confesando: “Yo voté por Luis. No me puedo ni comparar con él. Sinceramente, hasta siento un poco de vergüenza de haber ganado. Y también un gran orgullo, por supuesto. Pero me parece una excesiva generosidad hacia mí de los que me votaron entre tantos monstruos” (ver nota aparte).

Esto no le quita en absoluto legitimidad a la “victoria” de Canapino en este duelo final, superando por 52,5% a 47,5% a Luis y alzándose con el Campeonato Histórico de Pilotos de Arrecifes a través de una encuesta realizada por la cuenta de Twitter @NotiArrecifes.

El fin real de este entretenimiento fue volver a poner en real dimensión la impresionante historia y actualidad de La Cuna de Campeones. Ninguna otra ciudad del país (ni quizás del mundo) puede darse el lujo de exhibir una competencia como ésta.

RESULTADO FINAL

