El Top Race Series corre su séptima fecha del año con pilotos invitados, este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires, y una de las duplas será la que conformarán José Carlos Montanari y Dino Di Palma.

Para el hijo de Patricio, este será su regreso al automovilismo, tras estar alejado de la actividad desde hace un tiempo.

Di Palma habló con Carburando y comentó cómo surgió la idea de acompañar a Montanari. “Todo arrancó hace una semana, cuando el Top Race subió una publicación donde alentaban a la gente a poner a quien invitarían a la carrera de dos pilotos. Ante eso, le dije a mis seguidores que pongan mi nombre porque realmente era una buena oportunidad”, contó de forma inicial.

Y agregó: “El miércoles me llamó Norberto Alonso y me dijo que había hablado con la categoría y con José Carlos Montanari y me querían como invitado en el Series. Hace años que no me subo a un auto de carreras, porque lo siempre hice fueron cuatriciclos, pero es una buena chance para probar”.

Aunque tuvo un breve paso por el TC Pista Mouras, el CARX y el Rally Federal, el arrecifeño ve esta chance como un punto de inicio en su reentré a la especialidad. “Obviamente voy a tener que practicar, pero así es como se arranca todo. Si bien nunca estuve metido de lleno en el automovilismo, lo veo como una buena oportunidad para empezar a conocer más a fondo el tema”, puntualizó.

En tanto, Montanari también vive un fin de semana especial porque en esta carrera tiene como director deportivo a Patricio Di Palma, quien acompaña a la dupla en Buenos Aires. “Será una carrera inolvidable para mí. Al Pato lo conozco desde hace mucho tiempo. Es una excelente persona y ahora poder tenerlo en la radio va a ser muy emocionante”, concluyó el piloto de Pergamino.

TAMBIÉN CORREN JOSITO Y STÉFANO

En la misma competencia del TR Series, como invitado de Diego Verriello corre Josito Di Palma. En tanto, en el Top Race V6 estará, como es habitual, su hermano Stefano, en carrera normal, sin invitados. Serán tres Di Palma de la tercera generación compitiendo en el Gálvez.

