EL DIRECTOR DE DEPORTES RECORRIÓ LOS GIMNASIOS

La Municipalidad de Arrecifes informó que en la mañana de hoy el director de Deportes, profesor Cristhian Davini, realizó una recorrida por los gimnasios de la ciudad en la reapertura de la actividad.

El objetivo -señala el comunicado- es comprobar el cumplimiento del protocolo preventivo de COVID–19, asesorando y evacuando cualquier tipo de dudas al respecto.

La Municipalidad, no obstante, no informó que el intendente Javier Olaeta haya firmado el correspondiente decreto (ni en qué condiciones) para habilitar en nuestra ciudad las actividades no permitidas por la Provincia en Fase 4.

