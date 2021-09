Este viernes se inicia la cuarta fecha del Torneo 100 Años del Club Gimnasia que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet, en primera división.

Ricardo Gutiérrez juega el lunes en Colón visitando a Alianza, en el encuentro interzonal de la fecha y choque de punteros de grupos.

Viernes 17/9

Gimnasia vs Argentino (Televisado 21:00 hs)

Sportivo Rojas vs Sirio (21:00 hs)

Círculo vs Juventud (21:30 hs)

Lunes 20/9 (21:00 hs)

Comunicaciones vs Sports

Alianza vs Ricardo Gutiérrez

POSICIONES

ZONA A ZONA B GIMNASIA 6 (3-0) ALIANZA COLÓN 6 (3-0) RICARDO GUTIÉRREZ 6 (3-0) SPORTS 4 (1-2) ARGENTINO 5 (2-1) COMUNICACIONES 4 (1-2) SPORTIVO ROJAS 3 (0-3) JUVENTUD 4 (1-2) SIRIO LIBANÉS 3 (0-3) CÍRCULO DE COLÓN 3 (0-3)

