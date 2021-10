El Torneo 100 Años del Club Gimnasia que organiza la Asociación Pergaminense de Básquet entró en su etapa de definición de cara a los playoffs.

Este domingo se inició la novena y anteúltima fecha de la fase regular, por la que Ricardo Gutiérrez recibe hoy a las 21:15 a Alianza de Colón. En el “Chopo Montardit” chocan uno de los punteros de la Zona A contra el puntero de la Zona B, en el encuentro interzonal de la jornada.

En la primera ronda, en Colón, el Tricolor de propinó a Las Águilas su única derrota en el torneo, lo que da cuenta del poderío del conjunto que visita hoy Arrecifes.

Para sostenerse en la punta, los de Paqui Bóveda necesitan ganar ya que el viernes Gimnasia venció como visitante a Argentino y se ubica como único líder momentáneo.

Gutiérrez inicia una serie de tres dificilísimos compromisos, ya que al de esta noche ante Alianza, le sumará este jueves el pendiente de la fecha 5 recibiendo al Lobo y cerrará el próximo fin de semana visitando al propio Gimnasia en Pergamino, en la última fecha, en lucha directa entre los únicos dos equipos que pueden ganar la Zona A.

FECHA 9

Argentino 67 – Gimnasia 74

Juventud 70 – Círculo de Colón 88

Lunes 25/10

21:00: Sirio vs Sportivo Rojas

21:00: Sports vs Comunicaciones

21:15: Ricardo Gutiérrez vs Alianza

PENDIENTE DE LA FECHA 5

Jueves 28/10

21:00: Ricardo Gutiérrez vs Gimnasia

POSICIONES PARCIALES

ZONA A ZONA B GIMNASIA 15 (7-1) * ALIANZA COLÓN 15 (7-1) RICARDO GUTIÉRREZ 13 (6-1) * COMUNICACIONES 13 (5-3) ARGENTINO 14 (4-5) SPORTS 12 (4-4) SPORTIVO ROJAS 11 (3-5) CÍRCULO DE COLÓN 11 (2-7) SIRIO LIBANÉS 9 (1-7) JUVENTUD 10 (1-8) (*) Tienen un partido pendiente de la fecha 5

