Comunicado de la Municipalidad de Arrecifes:

Hoy Arrecifes participó en la ciudad de Rojas de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2021 en la disciplina Fútbol Tenis obteniendo los siguientes resultados:



Categoría Sub – 18 masculino

Gian Luca Zabaleta y Gustavo Ponce (perdieron en semifinal)



Categoría Sub – 15 masculino

Máximo Gutiérrez y Mateo Arellano (perdieron en semifinal)



Categoría Sub – 18 femenino

Ludmila Garay y Catalina Lopéz (ganaron la final en dos set a San Pedro) logrando la clasificación a la Final Provincial.

