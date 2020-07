LA MUNICIPALIDAD ORGANIZA UN TORNEO DE FÚTBOL FREESTYLE VIRTUAL

Comunicado de la Municipalidad de Arrecifes:

El fútbol freestyle es un deporte individual que se caracteriza por la realización de trucos con un balón de fútbol Nº 5 reglamentario. En la realización de los mismos se utilizan todas las partes del cuerpo: cabeza, pecho, espalda, rodillas.

Esta actividad deportiva presenta una finalidad artística/deportiva, ya que tiene como objetivo el de realizar combos que demuestren la destreza del que los realiza.

a- 1º fecha finaliza el lunes 31 de julio 2020.

b- Inscripción libre y gratuita mediante link web

c- Sera dividido en categorías según edad y sexo

d- Se envía video a “Dirección de Deportes” (whatsapp 2478 475420)

Reglamento

a- Pelota de fútbol Nº 5

b- Indumentaria deportiva

c- La pelota no debe tocar el piso u otra persona u objeto mientras dure la prueba

d- Utilizar cualquier parte del propio cuerpo: pies, rodillas, pecho, hombros, cabeza, espalda

e- No se puede sostener o tocar la pelota con las manos

f- Cuando la pelota toca el suelo u otro objeto finaliza la prueba

• Clasificación general y premios por categorías a quien obtenga mejor resultado medido “en tiempo de ejecución”

Inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfILrlDr7MMD9mJfVk6UHtnzdNaGrSTlbn7gHB7SB00cGmu2g/viewform?embedded=true

